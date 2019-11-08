Российский аналог «Википедии» представят 21 ноября
Проект российского аналога «Википедии» представят 21 ноября в Уфе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец. Он отметил, что презентация состоится на конференции энциклопедистов «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». Как подчёркивает телеканал «360», это будет первый выход проекта в свет. При этом Кравец подчеркнул, что российская электронная библиотека не будет иметь ничего общего с «Википедией».
В приложении к проекту федерального бюджета до 2022 года говорится о том, что правительство планирует выделить издательству «Большая российская энциклопедия» свыше 1,5 млрд рублей на создание российского аналога «Википедии».
Как напоминает RT, ранее Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.
Между тем, управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, почему российская электронная энциклопедия не станет соперником Википедии. «"Пусть расцветает тысяча цветов". Любой человек – программист или президент – может захотеть создать какой-то ресурс. Но, к сожалению или к счастью, только пользователи своими заходами или регистрациями могут ответить на вопрос, будет удачным проект или нет. Википедия – проект глобальный. Россия для глобального интернет-рынка – незаметный игрок: в Facebook 2 млрд пользователей, в его российском сегменте – 50 млн. В Википедии, полагаю, цифры аналогичные. Поэтому глобальная Википедия не заметит никакой российской энциклопедии. Но у подобных проектов горизонт – год, два, три, и только тогда можно будет говорить, получилось или не получилось», - пояснил он.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Совфеде рассказали о признании физических лиц иноагентами
- В больнице скончался один из раненных в бойне в Забайкалье солдат
- Для остановки изменения климата каждый должен сажать по 10 деревьев в год
- «Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
- Это восторг! Игорь Петренко об участии в акции «Сохраним лес»