Российский аналог «Википедии» представят 21 ноября

Проект российского аналога «Википедии» представят 21 ноября в Уфе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец. Он отметил, что презентация состоится на конференции энциклопедистов «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». Как подчёркивает телеканал «360», это будет первый выход проекта в свет. При этом Кравец подчеркнул, что российская электронная библиотека не будет иметь ничего общего с «Википедией».

В приложении к проекту федерального бюджета до 2022 года говорится о том, что правительство планирует выделить издательству «Большая российская энциклопедия» свыше 1,5 млрд рублей на создание российского аналога «Википедии».