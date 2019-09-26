Интернет-омбудсмен рассказал, как спасти российский аналог «Википедии» от коррупции

«По количеству затрат, мне трудно оценить. Потому что сбор, анализ, ранжирование информации — требуют значительных средств. И в данном случае это требование не к самой информационной системе, на которую потребуется такая сумма. В любом случае, качественной информации в интернете много не бывает, и выделение средств из бюджета на такие проекты можно всегда приветствовать. Какой результат получится, я не знаю. Естественно, если средства выделяются, лучше, чтобы они шли не конкретному исполнителю, потому что обычно всё это заканчивается печально. Лучше разыгрывать конкурс среди компаний, которые доказали уже свою состоятельность с точки зрения реализации такого рода проектов», — заключил Мариничев.

Добавим, законопроект для создания российского аналога «Википедии» был разработан Минкомсвязи в июле 2019 года. Он предполагает, что Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид. Отличием от «Википедии» станет то, что все статьи будут проходить научную проверку. Отметим, что авторы планировали перейти на самоокупаемость за счёт платной подписки.

