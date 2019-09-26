Интернет-омбудсмен рассказал, как спасти российский аналог «Википедии» от коррупции
Дмитрий Мариничев заявил НСН, что пока трудно оценить соразмерность затрат на проект с его масштабами.
В России планируют создать свой аналог «Википедии». На этот проект будет выделено порядка 1,7 миллиарда рублей за три года, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Средства планируется выделить научному издательству «Большая российская энциклопедия».
Задумка российского правительства вряд ли станет прямым аналогом «Википедии», заметил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, подобные попытки зарубежных коллег уже не давали надежд на успех. Кроме того, российский проект подразумевает более точную проверку информации.
«С точки зрения построения аналога “Википедии” эти попытки уже совершались крупными IT-корпорациями на Западе ещё на заре интернета, и не увенчались успехом. А сама “Википедия” живёт и здравствует. Относительно того, что должно быть реализовано, это всё-таки будет не народная энциклопедия, аналог “Википедии”, а сборник достоверно проверенной энциклопедической информации. Не совсем это аналог “Википедии” будет, на мой взгляд», — заметил Мариничев.
Что касается затрат, по словам эксперта, на данном этапе трудно оценить их соразмерность с масштабом проекта. Однако печальный опыт того, как Россия терпела фиаско с другими амбициозными начинаниями — яркий пример российский поисковик «Спутник», признанный провальным в 2017 году — заставляет задуматься о прозрачности конкурсных процедур при выделении денег, добавил интернет-омбудсмен.
«По количеству затрат, мне трудно оценить. Потому что сбор, анализ, ранжирование информации — требуют значительных средств. И в данном случае это требование не к самой информационной системе, на которую потребуется такая сумма. В любом случае, качественной информации в интернете много не бывает, и выделение средств из бюджета на такие проекты можно всегда приветствовать. Какой результат получится, я не знаю. Естественно, если средства выделяются, лучше, чтобы они шли не конкретному исполнителю, потому что обычно всё это заканчивается печально. Лучше разыгрывать конкурс среди компаний, которые доказали уже свою состоятельность с точки зрения реализации такого рода проектов», — заключил Мариничев.
Добавим, законопроект для создания российского аналога «Википедии» был разработан Минкомсвязи в июле 2019 года. Он предполагает, что Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид. Отличием от «Википедии» станет то, что все статьи будут проходить научную проверку. Отметим, что авторы планировали перейти на самоокупаемость за счёт платной подписки.
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