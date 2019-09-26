Интернет-омбудсмен рассказал, как спасти российский аналог «Википедии» от коррупции

26 сентября 201919:30
Алиса Иняхина

Дмитрий Мариничев заявил НСН, что пока трудно оценить соразмерность затрат на проект с его масштабами. 

В России планируют создать свой аналог «Википедии». На этот проект будет выделено порядка 1,7 миллиарда рублей за три года, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Средства планируется выделить научному издательству «Большая российская энциклопедия».

Задумка российского правительства вряд ли станет прямым аналогом «Википедии», заметил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, подобные попытки зарубежных коллег уже не давали надежд на успех. Кроме того, российский проект подразумевает более точную проверку информации.

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«С точки зрения построения аналога “Википедии” эти попытки уже совершались крупными IT-корпорациями на Западе ещё на заре интернета, и не увенчались успехом. А сама “Википедия” живёт и здравствует. Относительно того, что должно быть реализовано, это всё-таки будет не народная энциклопедия, аналог “Википедии”, а сборник достоверно проверенной энциклопедической информации. Не совсем это аналог “Википедии” будет, на мой взгляд», — заметил Мариничев.

Что касается затрат, по словам эксперта, на данном этапе трудно оценить их соразмерность с масштабом проекта. Однако печальный опыт того, как Россия терпела фиаско с другими амбициозными начинаниями — яркий пример российский поисковик «Спутник», признанный провальным в 2017 году — заставляет задуматься о прозрачности конкурсных процедур при выделении денег, добавил интернет-омбудсмен.

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«По количеству затрат, мне трудно оценить. Потому что сбор, анализ, ранжирование информации — требуют значительных средств. И в данном случае это требование не к самой информационной системе, на которую потребуется такая сумма. В любом случае, качественной информации в интернете много не бывает, и выделение средств из бюджета на такие проекты можно всегда приветствовать. Какой результат получится, я не знаю. Естественно, если средства выделяются, лучше, чтобы они шли не конкретному исполнителю, потому что обычно всё это заканчивается печально. Лучше разыгрывать конкурс среди компаний, которые доказали уже свою состоятельность с точки зрения реализации такого рода проектов», — заключил Мариничев.

Добавим, законопроект для создания российского аналога «Википедии» был разработан Минкомсвязи в июле 2019 года. Он предполагает, что Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид. Отличием от «Википедии» станет то, что все статьи будут проходить научную проверку. Отметим, что авторы планировали перейти на самоокупаемость за счёт платной подписки.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Дмитрий МариничевВикипедияКоррупция