Хоть тысяча энциклопедий. Почему Википедию российский аналог не заменит

«"Пусть расцветает тысяча цветов". Любой человек – программист или президент – может захотеть создать какой-то ресурс. Но, к сожалению или к счастью, только пользователи своими заходами или регистрациями могут ответить на вопрос, будет удачным проект или нет. Википедия – проект глобальный. Россия для глобального интернет-рынка – незаметный игрок: в Facebook 2 млрд пользователей, в его российском сегменте – 50 млн. В Википедии, полагаю, цифры аналогичные. Поэтому глобальная Википедия не заметит никакой российской энциклопедии. Но у подобных проектов горизонт – год, два, три, и только тогда можно будет говорить, получилось или не получилось», - пояснил он.

Напомним, в сентябре уже обсуждалось создание энциклопедии на русском языке, на что за три года планируется выделить около 1,7 млрд рублей. Выполнить проект должно издательство «Большая российская энциклопедия».