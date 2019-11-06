Хоть тысяча энциклопедий. Почему Википедию российский аналог не заменит
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» в эфире НСН объяснил, почему российская электронная энциклопедия не станет соперником Википедии.
Заменить интернет-энциклопедию – Википедию - на русский аналог, электронную Большую российскую энциклопедию предложил Владимир Путин. На совете по русскому языку президент России отметил, что это позволит пользователям получать достоверную и качественную информацию «в хорошей современной форме».
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, почему российская электронная энциклопедия не станет соперником Википедии.
«"Пусть расцветает тысяча цветов". Любой человек – программист или президент – может захотеть создать какой-то ресурс. Но, к сожалению или к счастью, только пользователи своими заходами или регистрациями могут ответить на вопрос, будет удачным проект или нет. Википедия – проект глобальный. Россия для глобального интернет-рынка – незаметный игрок: в Facebook 2 млрд пользователей, в его российском сегменте – 50 млн. В Википедии, полагаю, цифры аналогичные. Поэтому глобальная Википедия не заметит никакой российской энциклопедии. Но у подобных проектов горизонт – год, два, три, и только тогда можно будет говорить, получилось или не получилось», - пояснил он.
Напомним, в сентябре уже обсуждалось создание энциклопедии на русском языке, на что за три года планируется выделить около 1,7 млрд рублей. Выполнить проект должно издательство «Большая российская энциклопедия».
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