Российских врачей начали учить борьбе с коронавирусом

В России создан портал для обучения противодействию коронавирусу в онлайн. Об этом сообщил основатель интернет-платформы «Доктор на работе», участник конкурса «Лидеры России. Политика» из Перми Станислав Сажин. Портал рассчитан, в первую очередь, на обучение врачей , уточняет URA.RU.

«Мы сделали на базе „Доктора на работе“ отдельный портал, где обучаем врачей, как им работать с пациентами с коронавирусом, как им защищать себя, диагностировать, вести документацию. У нас сейчас 550 тысяч врачей на платформе. Всего в России порядка 620 тысяч медиков», — пояснил Сажин.

Двухдневное онлайн обучение проводится для врачей в виде лекций и видеоуроков. Медики имеют возможность задать актуальные вопросы и получить обратную связь от команды портала. Сажин рассказал, что вместе с коллегами по проекту в его отдельном блоке призывает федеральные и региональные органы власти сферы здравоохранения с большим вниманием относиться к защите медицинских работников от коронавируса.