Российских врачей начали учить борьбе с коронавирусом
В России создан портал для обучения противодействию коронавирусу в онлайн. Об этом сообщил основатель интернет-платформы «Доктор на работе», участник конкурса «Лидеры России. Политика» из Перми Станислав Сажин. Портал рассчитан, в первую очередь, на обучение врачей , уточняет URA.RU.
«Мы сделали на базе „Доктора на работе“ отдельный портал, где обучаем врачей, как им работать с пациентами с коронавирусом, как им защищать себя, диагностировать, вести документацию. У нас сейчас 550 тысяч врачей на платформе. Всего в России порядка 620 тысяч медиков», — пояснил Сажин.
Двухдневное онлайн обучение проводится для врачей в виде лекций и видеоуроков. Медики имеют возможность задать актуальные вопросы и получить обратную связь от команды портала. Сажин рассказал, что вместе с коллегами по проекту в его отдельном блоке призывает федеральные и региональные органы власти сферы здравоохранения с большим вниманием относиться к защите медицинских работников от коронавируса.
Идея создать обучающий портал возникла благодаря самим медработникам. По их мнению, врачи в период распространения коронавируса должны быть не только обеспечены необходимым оборудованием, но и гарантией того, что они, в принципе, смогут работать.
«В Италии проблема в том, что врачи, которые работают с пациентами, заражаются. Количество пациентов растет, а врачей снижается», — отметил Сажин.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19. Эксперт предполагает, что это всплекс заболеваемости произойдет примерно через месяц. Он также отметил положительное влияние ограничительных мер, которые введены в стране, чтобы приостановить темпы распространения коронавируса.
«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - считает Альштейн.
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