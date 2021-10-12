Российских школьников предложили проверять на курение
В профилактические медосмотры российских детей могут включить проверку на употребление никотина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Татьяну Голикову.
Как ожидается, это будут делать с помощью смокелайзера, который фиксирует угарный газ в выдыхаемом воздухе. Этой темой займется министерство здравоохранения. Также в компетенции ведомства вопрос о введении запрета на аренду детям устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
Также предложено ввести запрет на выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, которые расположены в радиусе 100 метров от школы.
Ранее стало известно, как раз и навсегда бросить курить. Важную роль в сохранении вредной привычки играет так называемая «вторичная выгода» - те положительные моменты, которые нам дает то или иное «нехорошее» поведение.
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