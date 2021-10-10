Перечислены надежные способы отказа от курения
Стало известно, как раз и навсегда бросить курить, сообщает «Прайм» со ссылкой на психолога Дмитрия Синарева.
По его словам, важную роль в сохранении вредной привычки играет так называемая «вторичная выгода» - те положительные моменты, которые нам дает то или иное «нехорошее» поведение.
Так, для офисного сотрудника перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. Эксперт советует заменять вредную привычку, сохраняя те плюсы, которые она давала.
Среди главных мотиваций называется то, что человек должен честно ответить себе, хочет ли он на самом деле бросить курить. Синарев отметил, что ответ будет зависеть результат.
Исследователи выяснили, что больше половины курящих намерены бросить курить уже в ближайшее время. Среди россиян в возрасте от 24 до 35 лет доля желающих отказаться от пагубной привычки еще больше – 64%. Как пояснил в эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун, как правило, люди становятся курильщиками не в силу осознанного желания, а «в силу обстоятельств».
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