Российских школьников отправили на трехнедельные каникулы

Каникулы в российских школах из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут объявлены с 23 марта по 12 апреля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает RT.

Министр также пообещал оказать поддержку дистанционному обучению.

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

Тем не менее, по словам Кравцова, школы будут работать. Особенно это актуально для школьников младших классов, у родителей которых нет возможности сидеть дома с ребенком, передает АГН «Москва». В случае необходимости взрослые смогут привести младшеклассников в школу.

Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – июнь, сообщает Москва 24. В Рособрнадзоре ранее сообщали, что заявок на досрочную сдачу поступило 32 тысячи.

Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек. Случаи заболевания отмечены в 26 российских регионах.



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ФОТО: pixabay.com
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