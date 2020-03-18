Российских школьников отправили на трехнедельные каникулы

Тем не менее, по словам Кравцова, школы будут работать. Особенно это актуально для школьников младших классов, у родителей которых нет возможности сидеть дома с ребенком, передает АГН «Москва». В случае необходимости взрослые смогут привести младшеклассников в школу.

Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – июнь, сообщает Москва 24. В Рособрнадзоре ранее сообщали, что заявок на досрочную сдачу поступило 32 тысячи.

Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек. Случаи заболевания отмечены в 26 российских регионах.







