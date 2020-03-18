Российских школьников отправили на трехнедельные каникулы
Каникулы в российских школах из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут объявлены с 23 марта по 12 апреля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает RT.
Министр также пообещал оказать поддержку дистанционному обучению.
Тем не менее, по словам Кравцова, школы будут работать. Особенно это актуально для школьников младших классов, у родителей которых нет возможности сидеть дома с ребенком, передает АГН «Москва». В случае необходимости взрослые смогут привести младшеклассников в школу.
Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – июнь, сообщает Москва 24. В Рособрнадзоре ранее сообщали, что заявок на досрочную сдачу поступило 32 тысячи.
Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек. Случаи заболевания отмечены в 26 российских регионах.
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