Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

Между тем, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом зафиксировал рост числа ложных сообщений о COVID-19. Только за понедельник было «выловлено» 55 фейков, в то время как раньше фиксировалось по 3-4 Каждое ложное сообщение опровергается в официальных пабликах регионов.

Отметим, центр был создан для сбора информации, связанной с коронавирусом, по всей стране, а также для обеспечения координации с органами власти. Специалисты мониторят всю информацию: из социальных сетей и мессенджеров, СМИ и официальной статистики.

Ранее НСН писала, что российское правительство запустит специальный интернет-ресурс для информирования о распространении COVID-19 в России – стопкоронавирус.рф. Как пишет ТАСС, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, задача нового ресурса заключается в том, чтобы информировать людей о профилактике коронавируса, а также вести работу по опровержению слухов и фейков.