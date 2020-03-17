Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что 104 из них являются завозными, 10 контактными, пишет RT.
По словам Голиковой, случаи заболевания выявлены в 26 российских регионах. Между тем, ещё накануне сообщалось о 93 заразившихся коронавирусом, отмечает Свободная пресса.
Между тем, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом зафиксировал рост числа ложных сообщений о COVID-19. Только за понедельник было «выловлено» 55 фейков, в то время как раньше фиксировалось по 3-4 Каждое ложное сообщение опровергается в официальных пабликах регионов.
Отметим, центр был создан для сбора информации, связанной с коронавирусом, по всей стране, а также для обеспечения координации с органами власти. Специалисты мониторят всю информацию: из социальных сетей и мессенджеров, СМИ и официальной статистики.
Ранее НСН писала, что российское правительство запустит специальный интернет-ресурс для информирования о распространении COVID-19 в России – стопкоронавирус.рф. Как пишет ТАСС, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, задача нового ресурса заключается в том, чтобы информировать людей о профилактике коронавируса, а также вести работу по опровержению слухов и фейков.
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