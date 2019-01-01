Российские вузы перейдут на электронные дипломы к 2021 году

Минобрнауки планирует выдавать электронные дипломы для борьбы с фальсификацией документов об образовании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На систему выдачи электронных дипломов российские вузы планируют перейти к 2021 году. В этом году пройдет эксперимент в этом направлении в пяти университетах. В следующем к нему подключатся ещё 15 вузов, сообщает «ФедералПресс».