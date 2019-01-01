Российские вузы перейдут на электронные дипломы к 2021 году
Минобрнауки планирует выдавать электронные дипломы для борьбы с фальсификацией документов об образовании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
На систему выдачи электронных дипломов российские вузы планируют перейти к 2021 году. В этом году пройдет эксперимент в этом направлении в пяти университетах. В следующем к нему подключатся ещё 15 вузов, сообщает «ФедералПресс».
Как отмечает RT, электронный диплом станет частью цифрового портфолио, в которое войдут и другие документы. Предполагается, что работодатели смогут получить к нему доступ.
Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян, при том, что закон об их введении в Госдуму пока не поступал. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН отметил, что поводов для беспокойства нет, все идет по плану.
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