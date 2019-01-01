Совфед: Закон о цифровых книжках будет принят вовремя

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.

При этом закон об их введении в Госдуму пока не поступал. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд, соответствующий документ планируют внести до конца весенней сессии. Вступить в силу он должен со следующего года.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН отметил, что поводов для беспокойства нет, все идет по плану (слушайте аудио).