Совфед: Закон о цифровых книжках будет принят вовремя
Глава комитета Совфеда по социальной политике заявил НСН, что пенсионная система в плане цифровизации подготовлена лучше других.
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
При этом закон об их введении в Госдуму пока не поступал. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд, соответствующий документ планируют внести до конца весенней сессии. Вступить в силу он должен со следующего года.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН отметил, что поводов для беспокойства нет, все идет по плану (слушайте аудио).
«Были разные точки зрения относительно перехода на цифровой формат. Была слабая электронная база. Учитывая, что в критические моменты, связанные с судебными разбирательствами, трудовая книжка была инструментом для решения спора, я был против спешки с созданием электронных книжек. Нужно иметь соответствующие согласованные базы данных со странами СНГ, чтобы решать спорные вопросы. Время пришло, на цифровизацию выделены средства, пенсионная система наиболее подготовлена к переходу. Никаких сенсаций я не вижу», - отметил парламентарий.
К слову, эксперты призывают не спешить с отказом от бумажных трудовых книжек. До сих пор не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с цифровыми документами.
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