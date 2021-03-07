Российские вузы по биометрии начнут допускать студентов к онлайн-экзаменам

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», - говорится в сообщении.

Сдавать биометрические данные потребуется студентам, которые готовятся к онлайн-экзаменам по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Решение о проведении испытаний в таком формате примет руководство вуза. В случае положительного вердикта, потребуется согласие студента.

В кабмине считают, что онлайн-экзамены упростят процедуру промежуточной аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов – им не нужно будет приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

Напомним, система биометрии обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Ранее представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала на пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования. По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со учениками как прежде.

