Собянин обсудил с педагогами возможности «цифрового репетиторства» в МЭШ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в пандемию в городе был накоплен огромный опыт онлайн-образования, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Градоначальник посетил общеобразовательную «Цифровую школу» и обсудил с педагогами вопросы реализации пилотного проекта «Цифровой репетитор».

Глава Москвы отметил, что имеющийся опыт онлайн-образования в виде конференцсвязи, новых возможностей Московской электронной школы онлайн-образования, непременно следует использовать.

«Надо иметь в виду, что в онлайн-образовании, конечно, мы постарались, чтобы знания у ребят были достойными, они получали хороший уровень образования», - подчеркнул Собянин.



Мэр отметилл, что некоторых категорий учащихся нет возможности нанять репетиторов: дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Собянин считает, что им необходимо дать шанс подтянуть свои знания, не отставать и закончить школу достойно, чтобы затем поступить в хорошие вузы и получить хорошее профессиональное образование.

Также глава столицы поблагодарил учителей, которые согласились принять участие в эксперименте и выразил надежду, что проект будет развиваться, сервис будет востребован.

