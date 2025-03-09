Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области

Российские военные освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Об этом заявило Минобороны.

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Отмечается, что населенные пункты взяла под контроль группировка войск «Север».

«В результате решительных действий … в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», - сказано в сообщении.

Ранее российские войска освободили Лебедевку в Курской области и Константинополь Донецкой Народной Республики.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьРоссия

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