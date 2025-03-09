Минобороны: ВС России освободили Лебедевку в Курской области
В Курской области подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Лебедевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.
По данным МО, ВС России ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую сила и технику ВСУ вблизи населенных пунктов Бондаревка, 1-й Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка и Мирный. Отмечается, что аналогичная операция была проведена в Сумской области в Басовке, Беловодах, Журавке, Мирополье, Новеньком, Ободах, Юнаковке и в Яблоновке.
В ведомстве рассказали, что российские военные поразили формирования пяти механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых и еще нескольких бригад ВСУ, а также отразили две контратаки.
Согласно информации Минобороны России, за сутки потери ВСУ составили свыше 350 военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru