Российские военные освободили Константинополь в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики. Об этом заявило Минобороны.

Минобороны: ВС России освободили Лебедевку в Курской области

Отмечается, что село взяла под контроль группировка войск «Восток».

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь», - указано в сообщении.

Ранее российские войска освободили Лебедевку в Курской области.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДНРРоссия

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