Российские военные освободили Константинополь в ДНР
9 марта 202513:19
Российские военные освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики. Об этом заявило Минобороны.
Отмечается, что село взяла под контроль группировка войск «Восток».
«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь», - указано в сообщении.
Ранее российские войска освободили Лебедевку в Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru