Российские военные освободили населенный пункт Зеленое в ДНР

Российские войска взяли под контроль Зеленое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны: Российские войска освободили село Западное

В российском оборонном ведомстве также отчитались, что за минувшие сутки средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.

Потери украинской стороны за последние сутки составили до 1470 военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 15 беспилотников Вооруженных сил Украины над тремя российскими регионами, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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