Российские военные освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
26 января 202517:03
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
Ранее сегодня ведомство сообщило, что взят под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР, а потери украинской стороны за последние сутки составили до 1470 военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 15 беспилотников Вооруженных сил Украины над тремя российскими регионами, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru