Российские военные доставили на Украину 30 тонн гуманитарной помощи
Российские военные доставили из Белгородской области жителям Украины 30 тонн гуманитарной помощи, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
Отмечается, что в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань Харьковской области 3 марта доставили крупы, консервы, хлебобулочные изделия, сладости и воду.
Помощь беженцам из Донбасса оказывают всевозможные организации и институты, людей обеспечивают питанием, одеждой и медикаментами, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН ранее.
По его словам, помощь оказывается абсолютно во всех субъектах России, куда прибыли беженцы. Чернышов отметил, что беженцам помогают и так называемые молодежные парламенты на добровольной основе.
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