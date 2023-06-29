Российские власти предложили возвращать деньги пострадавшим от мошенников

Правительство России предложило усовершенствовать помощь гражданам, которые пострадали от действий мошенников, сообщают «Известия».

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Предложено начать возвращать им похищенные со счетов или добровольно отданные средства. Банки будут обязаны вернуть деньги в том случае, если россиянин окажется в базе данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента».

Также кредитные организации могут обязать замораживать на два дня переводы по сомнительным операциям. По словам экспертов, противодействие банковскому мошенничеству должно носить комплексный характер, включая как меры профилактики, так и компенсации пострадавшим.

Ранее стало известно, что мошенники похищают деньги россиян при помощи звонков их родственникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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