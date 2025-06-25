В Госдуме предложили новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ

Законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного гражданства РФ внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в своём Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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В частности, предлагается лишать приобретённого гражданства за изнасилование, призывы к терактам, оправдание или пропаганду терроризма, пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к действиям против безопасности РФ, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

Также предлагается включить в этот список сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией против безопасности РФ, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ, оказание помощи противнику, когда его действия заведомо направленны против безопасности страны.

Володин отметил, что законопроект направлен на защиту нацбезопасности и призвал депутатот поддержать инициативу.

Ранее в МИД РФ опровергли слухи о наличии у официального представителя ведомства Марии Захаровой гражданства США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Гражданство РФГосдумаВячеслав Володин

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