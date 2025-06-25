Армия России освободила Ялту в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Ялта в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

«Подразделения группировки войск “Восток”... освободили населенный пункт Ялта», - отмечается в сообщении.

Министерство указало, что военные предприняли «активные и решительные» действия.

Ранее армия России освободила поселок Дылеевка в ДНР, напоминает RT.



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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФМинобороны

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