Армия России освободила Ялту в ДНР
25 июня 202512:59
Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Ялта в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения группировки войск “Восток”... освободили населенный пункт Ялта», - отмечается в сообщении.
Министерство указало, что военные предприняли «активные и решительные» действия.
Ранее армия России освободила поселок Дылеевка в ДНР, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru