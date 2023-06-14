Сбербанк: мошенники стали чаще отправлять россиянам поддельные документы
В последнее время злоумышленники начали чаще отправлять гражданам России через социальные сети поддельные документы, в том числе «удостоверения» банковских сотрудников, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Так мошенники пытаются сделать обман более убедительным. Эксперт привел в пример «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».
Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники применяют новую схему кражи денег, уговаривая россиян перевести средства на фальшивый безопасный счет с помощью звонков родственникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru