Сбербанк: мошенники стали чаще отправлять россиянам поддельные документы

В последнее время злоумышленники начали чаще отправлять гражданам России через социальные сети поддельные документы, в том числе «удостоверения» банковских сотрудников, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Так мошенники пытаются сделать обман более убедительным. Эксперт привел в пример «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники применяют новую схему кражи денег, уговаривая россиян перевести средства на фальшивый безопасный счет с помощью звонков родственникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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