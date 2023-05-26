СМИ: Мошенники похищают деньги россиян при помощи звонков их родственникам

Как отметил эксперт, новый сценарий злоумышленников состоит из нескольких этапов. Сначала мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщает о необходимости «обезопасить» деньги. При отказе злоумышленник начинает вести себя более агрессивно, угрожая позвонить родственникам своего собеседника.

«Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы — это могут быть супруг или супруга, родители, дети. Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника», — указал Чугунов.

В этом случае есть опасность потерять средства в гораздо более крупных размерах, под угрозой оказывается весь семейный бюджет.

Как отметил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, такой вид мошенничества достаточно опасен: он позволяет выбрать слабое звено — пожилого или социально неадаптированного родственника. В перспективе эта схема может стать более сложной «с атакой всей семьи жертвы по различным каналам», в том числе с помощью голосовых и видео дипфейков.

