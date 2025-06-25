Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

По его словам, эти действия схожи по итоговому результату.

«Я не хочу приводить в пример Хиросиму и Нагасаки, но по сути это одно и то же — это положило конец войне», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что ядерная программа Ирана была отброшена на десятилетия назад, а если Тегеран восстановит свои ядерные объекты, то США вновь их атакуют.

Ранее американский конгрессмен Эрл «Бадди» Картер заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за «историческую роль в посредничестве в прекращении конфликта между Ираном и Израилем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

