Российские ученые выяснили, что волнует студентов
Ученые Московского городского педагогического университета подвели итоги исследования, длившегося с 2018 по 2022 гг. В течение четырех лет студенты писали эссе о том, что их волнует, изложили на бумаге свои тревоги и мысли, моральные ориентиры и ценности. В МГПУ проанализировали 400 работ и опубликовали результаты.
По словам одного из авторов исследования, профессора МГПУ Александры Жукоцкой цели навесить очередной «ярлык» на современное поколение не было, наоборот, исследование как раз, как зеркало, отразило культурный код современности, ярчайшая черта которого — неопределенность, пребывание между реальностью и виртуальностью. Стоит отметить еще и такой вывод исследования, который не может не радовать. Для студенческой молодежи первоочередное значение имеют общечеловеческие ценности: дружба, любовь, семья, мир, а еще – свобода, честность и индивидуализм.
«Самая яркая отличительная черта современного студенчества – это свобода в самом широком смысле этого слова и то, что называется «открытый взгляд» – мышление аналитическое, гибкое, критическое и гуманистическое», – отметила Жукоцкая.
По её словам, оказалось, что подавляющему большинству нынешних молодых людей свойственна тревожность. Но самое главное, что дает понять исследование МГПУ – современные студенты вовсе не потерянное поколение, они не хуже своих предшественников. Они просто другие.
«Наша работа полезна тем, что внушает оптимизм. Она разрушает стереотип «а раньше молодежь была лучше», дает надежду и веру в то, что здравый смысл, соединенный с качественным образованием и разумными целями, может быть гарантом более или менее гармоничного, свободного и развитого общества», – добавила Жукоцкая.
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