Исследователи выяснили уровень защищенности россиян

Более половины россиян (56,5%) чувствуют себя полностью или в основном защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Исследование проводилось в ноябре 2021 – январе 2022 года методом телефонного опроса в городах с населением более 250 тысяч человек. Всего в опросе участвовало более 9 тысяч человек.

За последние два года показатель защищенности сильно колебался, отмечают авторы доклада. Самое серьезное его понижение пришлось на второй квартал 2020 года, в разгар первой волны пандемии, а резкий рост числа уверенных в собственной защищенности пришелся на третий квартал того же года, во время ее окончания. В конце прошлого года доля тех, кто чувствует себя защищенными, в очередной раз снизилась на фоне нового пика заболеваемости.

Из тех, кто ощущает уверенность в себе и своем будущем, больше всего молодых людей от 18 до 30 лет (80%), студентов (77%), людей с высшим и послевузовским образованием (64%), а также групп с высоким уровнем дохода (83%). Мужчины чаще заявляют о чувстве уверенности, чем женщины - 60% против 53% соответственно.

Более четверти респондентов (25,5%) назвали одним из основных способов повышения защищенности и уверенности в собственном будущем страхование имущества, ответственности, жизни и здоровья.

«Исследование показало, насколько внутреннее чувство защищенности и уверенности в будущем зависит от внешних факторов: глобальных, экономических, социополитических. При этом отрадно, что значительная доля респондентов, практически каждый четвертый, считает, что уверенность и защищенность им помогает обрести страхование», – отметил директор по связям с общественностью СПАО «Ингосстрах» Карен Асоян.

Среди городов лидером по числу жителей, заявляющим о своей защищенности, стала Махачкала (66%). Далее следуют Ижевск (64%), Ростов-на-Дону (64%), Екатеринбург (64%), Тюмень (63), Челябинск (62%) и Казань (61%).

Опрошенные заявили, что беспокойство у них вызывают болезни, включая коронавирус (68%), которые могут грозить им или их близким. Кроме того, в список попали потеря работы из-за экономических проблем в стране (46%), потеря трудоспособности из-за болезни или травмы (38%), попадание в ДТП (36%), потеря накоплений (34%), пожар в доме или квартире (33%), квартирная кража (25%), потеря имущества из-за стихийных бедствий (23%).

