Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от новой коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук, академик Владимир Чехонин.

По его словам, вакцина разрабатывается специалистами Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

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Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин рассказал, что антиген вируса будет находиться на ворсинках пробиотика. Чтобы получить его, достаточно употребить эту вакцину внутрь в виде кисломолочного продукта, сообщает телеканал «360».

Академик отметил, что сейчас проводятся доклинические испытания этой вакцины.

Ранее директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что вакцина от коронавируса может быть выпущена в виде капель для носа, а не только как препарат для инъекций.

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ФОТО: pixabay.com
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