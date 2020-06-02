Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин рассказал, что антиген вируса будет находиться на ворсинках пробиотика. Чтобы получить его, достаточно употребить эту вакцину внутрь в виде кисломолочного продукта, сообщает телеканал «360».

Академик отметил, что сейчас проводятся доклинические испытания этой вакцины.

Ранее директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что вакцина от коронавируса может быть выпущена в виде капель для носа, а не только как препарат для инъекций.

