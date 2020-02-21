Названы новые способы заражения коронавирусом
Российские ученые выяснили, что скрытое заражение может стать причиной появления коронавируса в разных странах. Речь идет о тех, кто никогда не был в Китае и не вступал в контакт с заболевшими, пишут «Известия».
В начале нынешней недели сообщалось, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения COVID-19. Как рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, вероятно, что эти пациенты были инфицированы людьми, приехавшими из КНР без ярко выраженных симптомов болезни. При этом медики не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных.
Кроме того, российские специалисты сообщили, что разные виды коронавируса широко распространены в природе, поэтому диагностические тесты могли выявить другой штамм, генетически близкий к COVID-19, сообщает телеканал «360».
Ученые сделали вывод, что вспышка эпидемии может возникнуть в любой стране.
Ранее американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини спрогнозировал, что одна треть населения Земли может заразиться вирусом Covid-19. Однако эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН засомневался в таком прогнозе.
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