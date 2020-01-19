Ученые назвали самые популярные лечебные курорты России
Российские лечебные курорты в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях оказались наиболее популярными, сообщает RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.
Отмечается, что российские курорты востребованы у туристов не только для отдыха.
«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
В Краснодарском крае для лечения и отдыха ездят в здравницы Сочи, Анапы, в Горячий Ключ и Ейск, а также на курорты в окрестностях Геленджика и Туапсе.
В Ставрополье эксперты назвали наиболее востребованными лечебно-оздоровительные базы Кисловодск, Пятигорска, Кавказских Минеральных Вод и Железноводска.
Наиболее популярными местами для восстановления здоровья в Крыму являются Евпатория, Саки, Феодосия, Крымское приморье и Южный берег Крыма.
По данным НИИ в 2019 году в России в санаторно-курортных организациях отдохнули всего 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН высказался по поводу отношения украинцев к Крыму как к российской территории. Сенатор заявил, что оценка глaвы Крымa Сергея Аксенова отношения украинцев к полуострову как к части России соответствует действительности.
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