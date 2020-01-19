Ученые назвали самые популярные лечебные курорты России

Российские лечебные курорты в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях оказались наиболее популярными, сообщает RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.

Отмечается, что российские курорты востребованы у туристов не только для отдыха.

«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.