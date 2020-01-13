ФСБ облегчила пограничный режим у побережья Крыма

Федеральная служба безопасности решила упростить правила выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по республике Крым. Изменения в пограничный режим начали действовать в декабре, сообщает КИА.

До этого владельцы любых плавательных средств были обязаны сообщать пограничникам о своих планах, прежде чем выйти в море в ряде прибрежных зон Крыма. Причём уведомительный режим был обязателен вне зависимости от целей плавания - будь то прибрежная морская прогулка или более дальний водный туристический маршрут.