ФСБ облегчила пограничный режим у побережья Крыма
Федеральная служба безопасности решила упростить правила выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по республике Крым. Изменения в пограничный режим начали действовать в декабре, сообщает КИА.
До этого владельцы любых плавательных средств были обязаны сообщать пограничникам о своих планах, прежде чем выйти в море в ряде прибрежных зон Крыма. Причём уведомительный режим был обязателен вне зависимости от целей плавания - будь то прибрежная морская прогулка или более дальний водный туристический маршрут.
Изменения призваны обеспечить более комфортный отдых на побережье полуострова, а также облегчить правила прибрежного рыболовства.
Между тем, в Крыму собираются предпринять шаги для организации железнодорожного сообщения с рядом стран по мосту через Керченский пролив.
Об этом сообщил РИА Новости премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. Также власти полуострова работают над восстановлением авиасообщения с ближним и дальним зарубежьем, отмечают «Известия».
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