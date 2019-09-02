Количество туристов в Крыму за прошедшее лето выросло на 11%

Число туристов, посетивших Крым за прошедшее лето, выросло на 11% по сравнению с летом 2018 года. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Так, отдохнуть в Крым летом приехали 5 млн 800 тысяч туристов. Отмечается, что это данные на 1 сентября.