Количество туристов в Крыму за прошедшее лето выросло на 11%
Число туристов, посетивших Крым за прошедшее лето, выросло на 11% по сравнению с летом 2018 года. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
Так, отдохнуть в Крым летом приехали 5 млн 800 тысяч туристов. Отмечается, что это данные на 1 сентября.
Аксенов отметил, что 58% туристов добрались на полуостров по Крымскому мосту, около 900 тысяч человек приехали из Украины.
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Ряд стран до сих пор не признают полуостров российским. В частности, власти Украины сообщили о разработке плана по возвращению Крыма.
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