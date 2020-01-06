В Совфеде подтвердили, что украинцы считают Крым российским

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что оценка глaвы Крымa Сергея Аксенова отношения украинцев к полуострову как к части России соответствует действительности.

«Это правильно. Можно сказать, что к оккупантам в гости не едут! Украинцы приезжают в Крым, видят отношение к себе крымчан. Понимают, что враждебности нет. В связи с этим растет число отдыхающих и приезжающих в Крым. Большая часть населения Украины понимает, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Крым – составная часть России», - отметил сенатор.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН рассказал о возможностях, которые дает Крымский мост российскому полуострову.

