Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения

«При наличии нескольких станций, расположенных в разных азимутах от эпицентра будущего землетрясения, можно локализовать область очага с точностью до нескольких километров. Так, с помощью этого подхода проводили ретроспективный анализ деформаций и микросейсмических шумов, которые происходили перед Кударинским землетрясением на озере Байкал в 2020 году», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что регионы Северного Кавказа, Прибайкалья и Дальнего Востока имеют высокую сейсмическую активность, в связи с чем там возможны землетрясения магнитудой до 8-10 баллов.

На данный момент ученые тестируют этот новый подход и проверяют его в различных геодинамических условиях. Заявка на регистрацию изобретения и выдачу патента уже подана в «Роспатент», отмечает «Наука в Сибири».

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