Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения
Способ обнаружения предвестников землетрясений, позволяющий предсказать место возможного будущего толчка с точностью до нескольких километров, разработали ученые Института земной коры Сибирского отделения РАН, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".
«При наличии нескольких станций, расположенных в разных азимутах от эпицентра будущего землетрясения, можно локализовать область очага с точностью до нескольких километров. Так, с помощью этого подхода проводили ретроспективный анализ деформаций и микросейсмических шумов, которые происходили перед Кударинским землетрясением на озере Байкал в 2020 году», - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что регионы Северного Кавказа, Прибайкалья и Дальнего Востока имеют высокую сейсмическую активность, в связи с чем там возможны землетрясения магнитудой до 8-10 баллов.
На данный момент ученые тестируют этот новый подход и проверяют его в различных геодинамических условиях. Заявка на регистрацию изобретения и выдачу патента уже подана в «Роспатент», отмечает «Наука в Сибири».
Ранее живущие в Турции россияне рассказали НСН, как трагедия сплотила страну, а также поделились личными историями помощи местным жителям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Пентагон: страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине
- На Мюнхенской конференции обсудят пути решения конфликта на Украине
- Джефф Монсон сравнил Россию и США
- В Ростове и Краснодаре отменили концерты Александра Реввы
- Песков: час, запланированный телеканалами на послание Путина - формальность
- Журналист обвинил СМИ в страхе писать о подрыве «Северных потоков»
- Депутаты денонсировали соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения
- В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение на транспорте
- СМИ: россиянам предсказали дефицит турецкой одежды
- Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru