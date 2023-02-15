Генсек ООН предрек «библейский исход народов» из-за повышения уровня моря

Повышение уровня моря грозит человечеству «массовым исходом в библейских масштабах». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает The Guardian.

Выступая на совете безопасности организации, он отметил, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем когда-либо, виной всему глобальное потепление.

По прогнозам ученых, к 2100 году уровень моря может подняться на 50 сантиметров, в опасности жители прибрежных территорий, ужесточится конкуренция за пресную воду и другие ресурсы.