Генсек ООН предрек «библейский исход народов» из-за повышения уровня моря

Повышение уровня моря грозит человечеству «массовым исходом в библейских масштабах». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает The Guardian.

Выступая на совете безопасности организации, он отметил, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем когда-либо, виной всему глобальное потепление.

По прогнозам ученых, к 2100 году уровень моря может подняться на 50 сантиметров, в опасности жители прибрежных территорий, ужесточится конкуренция за пресную воду и другие ресурсы.

В Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. По его словам, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.

Глобальное потепление влияет на поверхность земли, деятельность человека провоцирует землетрясения, заявила ранее руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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