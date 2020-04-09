Российские туристы с круизных лайнеров вылетели из Рима в Москву

Российские туристы, находившиеся на борту круизного лайнера в порту под Римом и в одной из римских гостиниц на карантине, вылетели из Рима в Москву бортом специального вывозного рейса. Об этом сообщили в четверг в посольстве РФ в Италии.

Уточняется, что всего отправлен 121 человек.