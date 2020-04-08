Мишустин поручил вернуть деньги туристам за сорвавшиеся туры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил возвратить туристам средства за туры, планировавшиеся в период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.
Предполагается, что деньги будут возвращать из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о возврате, представленного туроператором до 15 апреля текущего года.
Туроператоры, не представившие уведомление, должны будут перечислить взнос в фонд персональной ответственности до 15 апреля 2021 года, говорится в документе.
Ранее в АТОР предлагали правительству разрешить туроператорам не возвращать туристам деньги, а сохранять и на депозите до конца 2022 года с возможностью выбрать другой тур.
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