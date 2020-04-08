Мишустин поручил вернуть деньги туристам за сорвавшиеся туры

Предполагается, что деньги будут возвращать из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о возврате, представленного туроператором до 15 апреля текущего года.

Туроператоры, не представившие уведомление, должны будут перечислить взнос в фонд персональной ответственности до 15 апреля 2021 года, говорится в документе.

Ранее в АТОР предлагали правительству разрешить туроператорам не возвращать туристам деньги, а сохранять и на депозите до конца 2022 года с возможностью выбрать другой тур.

