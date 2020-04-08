Мишустин поручил вернуть деньги туристам за сорвавшиеся туры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил возвратить туристам средства за туры, планировавшиеся в период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

Туроператорам компенсируют затраты на 3,5 млрд рублей

Предполагается, что деньги будут возвращать из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о возврате, представленного туроператором до 15 апреля текущего года.

Туроператоры, не представившие уведомление, должны будут перечислить взнос в фонд персональной ответственности до 15 апреля 2021 года, говорится в документе.

Ранее в АТОР предлагали правительству разрешить туроператорам не возвращать туристам деньги, а сохранять и на депозите до конца 2022 года с возможностью выбрать другой тур.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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