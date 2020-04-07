Из Таиланда в Петербург прибыл самолет с российскими туристами

По данным российского посольства в Таиланде, самолет вылетел из столицы Таиланда в 10 утра по местному времени и успешно приземлился в 17:43 по московскому времени, на борту было 187 пассажиров, чьи рейсы ранее были отменены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Среди прибывших есть как петербуржцы, так и жители других регионов, которые будут временно размещены в обсерватор.

Местные жители на специальных автобусах отправились домой на двухнедельную самоизоляцию. Все прибывающие в страну сдают анализы и получают предупреждение о необходимости соблюдать режим самоизоляции в соответствии с предписанием главного санитарного врача. Багаж подвергается дезинфекции.