Из Таиланда в Петербург прибыл самолет с российскими туристами
Более 180 россиян, которые ранее не могли вернуться домой, прибыли в Петербург из Бангкока рейсом авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково.
По данным российского посольства в Таиланде, самолет вылетел из столицы Таиланда в 10 утра по местному времени и успешно приземлился в 17:43 по московскому времени, на борту было 187 пассажиров, чьи рейсы ранее были отменены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Среди прибывших есть как петербуржцы, так и жители других регионов, которые будут временно размещены в обсерватор.
Местные жители на специальных автобусах отправились домой на двухнедельную самоизоляцию. Все прибывающие в страну сдают анализы и получают предупреждение о необходимости соблюдать режим самоизоляции в соответствии с предписанием главного санитарного врача. Багаж подвергается дезинфекции.
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