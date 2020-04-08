Российские строители АЭС в Белоруссии заболели коронавирусом
В Белоруссии коронавирусом заболели строители БелАЭС из России. Такие данные привел министр здравоохранения республики Владимир Караник в ходе стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра.
О том, сколько именно россиян заболели, не говорится. Однако отмечается, что строители госпитализированы. Проводится глубокое исследование, сообщает БЕЛТА.
В свою очередь главное управление здравоохранения Гродненской области сообщило, что в больницу попали 15 российских строителей.
Накануне в Минске сообщили, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 861. Из них 13 скончались, 54 выздоровели. Госпитализированы 794 человека, сообщает RT.
Ранее президент Белоруссии пригрозил отправить в отставку правительство в случае нехватки средств индивидуальной защиты у врачей в условиях пандемии коронавируса.
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