Лукашенко пригрозил отправить в отставку кабмин из-за коронавируса

«Если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет», - сказал Лукашенко, добавив, что вместо действующих министров будут «работать другие».



Ранее Лукашенко сообщил, что в Белоруссии по состоянию на 7 апреля с коронавирусом госпитализированы 794 человека с коронавирусом, из них 31 находится на аппарате искусственной вентиляции легких.



Президент Белоруссии отметил, что прирост заболевших «слава богу, не лавинообразный» и призвал бороться за жизнь каждого человека.

