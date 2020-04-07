Лукашенко пригрозил отправить в отставку кабмин из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал отправить в отставку правительство страны в случае возникновения дефицита средств индивидуальной защиты у врачей в условиях пандемии коронавируса.
«Если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет», - сказал Лукашенко, добавив, что вместо действующих министров будут «работать другие».
Ранее Лукашенко сообщил, что в Белоруссии по состоянию на 7 апреля с коронавирусом госпитализированы 794 человека с коронавирусом, из них 31 находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Президент Белоруссии отметил, что прирост заболевших «слава богу, не лавинообразный» и призвал бороться за жизнь каждого человека.
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