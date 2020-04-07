Лукашенко отговорили идти и лечить больных коронавирусом лично
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что готов лично идти и лечить людей, которые заболели коронавирусом.
Сегодня, 7 апреля, Лукашенко выслушал доклад о готовности системы здравоохранения республики к распространению COVID-19. Президент, в частности, призвал не создавать шумиху вокруг коронавируса, но заявил, что при необходимости готов подключиться и помочь врачам. Лукашенко подчеркнул, что уже адресовал свое предложение министру здравоохранения республики.
«Владимир Степанович (Караник - НСН), значит, с тобой пойдем лечить людей… Я уже говорил ему. Он говорит: "пока не надо"», - посетовал Лукашенко.
Отметим, что ранее президент Белоруссии пригрозил отправить в отставку правительство в случае нехватки средств индивидуальной защиты у врачей в условиях пандемии коронавируса.
По состоянию на 7 апреля с коронавирусом в Белоруссии госпитализированы 794 человека, из них 31 находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
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