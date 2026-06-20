Глава МИД Ирана поедет в Швейцарию на переговоры с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи собирается 20 июня отправиться в Швейцарию на переговоры с США. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал журналист «Axios» Барак Равид.

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Однако он добавил, что планы Аракчи еще могут поменяться. Издание передавало, что до этого иранский министр в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и «Хезболлой».

Согласно информации журналиста, в Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а другой ключевой американский переговорщик, Джаред Кушнер, уже находится в Швейцарии.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили об отмене переговоров Вашингтона и Тегерана, запланированных на 19 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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