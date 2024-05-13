Российские регионы поддержали развитие фудшеринга

Под фудшерингом подразумевается возможность малоимущих получать бесплатно продукты с истекающим сроком годности. Депутаты предлагают освободить от НДС товары, которые передают на благотворительность. Также планируется наделить фонды и некоммерческие организации правом распределять еду нуждающимся, а также ввести штрафы за нарушения, например, реализацию просроченных продуктов.

Минпромторг поддержал инициативу, а представители бизнеса считают, что налоговые послабления необходимы, так как в настоящее время участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу дороже, чем утилизация.

Ранее председатель комитета палаты по молодежной политике Артем Метелев заявлял, что около 17 миллионов россиян живут ниже черты бедности, им необходима адресная помощь, в том числе продуктами. По его словам, введение механизма фудшеринга позволит без трат бюджета найти по пять килограммов продуктов в месяц бесплатно для каждой нуждающейся семьи, напоминает «Радиоточка НСН».

