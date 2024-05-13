Российские регионы поддержали развитие фудшеринга
Развитие фудшеринга в России поддержали 77 регионов страны, пишут «Известия».
Под фудшерингом подразумевается возможность малоимущих получать бесплатно продукты с истекающим сроком годности. Депутаты предлагают освободить от НДС товары, которые передают на благотворительность. Также планируется наделить фонды и некоммерческие организации правом распределять еду нуждающимся, а также ввести штрафы за нарушения, например, реализацию просроченных продуктов.
Минпромторг поддержал инициативу, а представители бизнеса считают, что налоговые послабления необходимы, так как в настоящее время участие в фудшеринге обходится производителям и ритейлу дороже, чем утилизация.
Ранее председатель комитета палаты по молодежной политике Артем Метелев заявлял, что около 17 миллионов россиян живут ниже черты бедности, им необходима адресная помощь, в том числе продуктами. По его словам, введение механизма фудшеринга позволит без трат бюджета найти по пять килограммов продуктов в месяц бесплатно для каждой нуждающейся семьи, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аварийность на дорогах сократилась с начала года на 2,4%
- Дания поставит на Украину первые F-16 в течение месяца
- Российские регионы поддержали развитие фудшеринга
- ВСУ ударили по нескольким населенным пунктам в Белгородской области
- Производство древесных плит в 2024 году может вырасти на 10–15%
- СМИ: В Москве подешевели новостройки
- Мошенники похитили у пожилой москвички от имени начальника 14 миллионов рублей
- Певец Лев Лещенко заявил, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей
- Средства ПВО сбили два реактивных снаряда над Белгородской областью
- Москвича приговорили к 13 с половиной годам колонии за убийство жены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru