В Госдуму внесут пакет законопроектов о фудшеринге

Пакет законопроектов о введении механизма фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся нераспроданных продуктов питания — планируют внести в Госдуму в марте. Об этом сообщил председатель комитета палаты по молодежной политике Артем Метелев в беседе с ТАСС.

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«Мы 20 марта ждем заключения правительства, сразу после этого вносим в Государственную думу. Надеюсь, что это произойдет в марте», — рассказал парламентарий.

Метелев отметил, что около 17 млн россиян живут ниже черты бедности, им необходима адресная помощь, в том числе продуктами. Введение механизма фудшеринга позволит без трат бюджета найти по 5 кг продуктов в месяц бесплатно для каждой нуждающейся семьи. В частности, речь идет о продуктах, которые по разным причинам остаются нераспроданными у производителей и ретейлеров. По словам депутата, организации могут передавать такие товары благотворительным или некоммерческим организациям, специализированным фондам для раздачи населению, однако производителям и продавцам выгоднее утилизировать продукцию.

«Ведь если они передают это фондам и НКО, то они должны заплатить 20% НДС. А если они это утилизируют, то они за это ничего не платят», — пояснил Метелев.

Парламентарии предложили освободить производителей и ретейлеров от уплаты НДС при передаче непроданных товаров благотворительным и некоммерческим организациям для раздачи гражданам и законодательно закрепить как вид деятельности оказание товарной помощи россиянам на безвозмездной основе.

Метелев указал, что населению разрешат передавать консервированные овощи, фрукты, ягоды, крупы, муку, макароны, хлебобулочные изделия, готовые блюда, продукты для детей, безалкогольные напитки, соки и минеральные воды, чай, кофе.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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