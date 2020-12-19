Российские разработчики вакцин заявили о природном происхождении коронавируса

«Я считаю, что новый коронавирус - это не техническое изобретение человека, и анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе», - заявил Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», который вышел на телеканале «Россия-1».

В доказательство он также привел факт об отличии коронавирусов, которые встречаются в природе, от SARS-CoV-2 не более чем на 1%.

О быстрых мутациях РНК-содержащих вирусов рассказал и лиректор Центра име. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Скорее всего, что его не надо создавать искусственно, чтобы он приобрел такие свойства, потому что РНК-содержащие вирусы, оболочечные вирусы, они безумно быстро изменяются. Другое дело, каким он образом проник в нашу человеческую популяцию - случайным образом, естественным образом, то есть логистика этого процесса. Не берусь говорить, потому что я при этом не присутствовал», - отметил вирусолог.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.

«В 2013 году совместно китайцы и американцы провели полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию. На это счет была опубликована научная работа. Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», - отметил собеседник НСН.

