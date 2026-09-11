Россиянам назвали три самые смертоносные повседневные привычки

По его словам, в первую очередь, это курение. Врач сослался на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым употребление табака «повышает риск развития 12 форм злокачественных новообразований».

Вторая вредная привычка - неправильное питание, а именно переработанное красное мясо, продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов. Злоупотребление ими провоцирует до 35% случаев рака, в том числе, рака желудка и толстого кишечника.

Третья вредная привычка - чрезмерное ультрафиолетовое облучение. К нему, как указал Колосовский, относятся не только солярии, но и длительное пребывание на солнце в период с 10 до 16 часов. Это может привести к возникновению меланомы и других форм рака кожи.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила, чтополученные в детстве солнечные ожоги могут вызвать рак кожи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».