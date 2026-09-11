Россиянам назвали три самые смертоносные повседневные привычки
Чтобы снизить риск онкологии следует избавиться от трёх самых смертоносных повседневных привычек. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил хирург и онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский.
По его словам, в первую очередь, это курение. Врач сослался на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым употребление табака «повышает риск развития 12 форм злокачественных новообразований».
Вторая вредная привычка - неправильное питание, а именно переработанное красное мясо, продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов. Злоупотребление ими провоцирует до 35% случаев рака, в том числе, рака желудка и толстого кишечника.
Третья вредная привычка - чрезмерное ультрафиолетовое облучение. К нему, как указал Колосовский, относятся не только солярии, но и длительное пребывание на солнце в период с 10 до 16 часов. Это может привести к возникновению меланомы и других форм рака кожи.
Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила, чтополученные в детстве солнечные ожоги могут вызвать рак кожи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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