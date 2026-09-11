По его мнению, также можно ударить «Орешником» по центрам принятия решений, в том числе Верховной Раде, СБУ и Дому правительства в Киеве.

Также Мингалев допустил, что будет атакована портовая система украинских городов на Чёрном море — Николаева, Одессы и Черноморска.

«Вероятно, будут нанесены удары по сухопутным переходам непосредственно из Польши на территорию Украины... вполне возможно - железнодорожные вокзалы Киева и других городов», — заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что террорпистические атаки Украины приближают её к тому, чтобы Россия нанесла по её территории новый удар «Орешником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

