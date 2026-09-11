В России назвали цели для «Орешника» на Украине
Ракетный комплекс «Орешник» может быть применён для окончательного уничтожения энергетической системы Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Вадим Мингалев.
По его мнению, также можно ударить «Орешником» по центрам принятия решений, в том числе Верховной Раде, СБУ и Дому правительства в Киеве.
Также Мингалев допустил, что будет атакована портовая система украинских городов на Чёрном море — Николаева, Одессы и Черноморска.
«Вероятно, будут нанесены удары по сухопутным переходам непосредственно из Польши на территорию Украины... вполне возможно - железнодорожные вокзалы Киева и других городов», — заключил он.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что террорпистические атаки Украины приближают её к тому, чтобы Россия нанесла по её территории новый удар «Орешником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Авиация бессильна: Что осложняет тушение пожара в заповеднике «Утриш»
- Медведев в третий раз опроверг планы о новой мобилизации в России
- Лукашенко заявил, что его младший сын служит в армии
- Суд приостановил работу ресторана рэпера Басты на Сретенке
- Репродуктолог раскрыла, как работает программа ЭКО по ОМС
- Россиянам объяснили решение Центробанка по ключевой ставке
- А нас кто обеспечит? В авиаотрасли удивились планам поставок Ил-114 Индии
- В России назвали цели для «Орешника» на Украине
- Путин заявил, что не понимает, почему «Большую семерку» называют «большой»
- Россиянам назвали три самые смертоносные повседневные привычки