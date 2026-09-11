Путин заявил, что не понимает, почему «Большую семерку» называют «большой»
Страны БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, тогда как государства «Большой семёрки» (G7) - всего 29%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступия на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, он также указал, что страны БРИКС обеспечили половину прироста мировой экономики, а «Большая семёрка» менее 20%.
«Почему она большая — не понимаю», - сказал глава российского государства, добавив, что на смену старым лидерам приходят новые локомотивы развития.
Ранее Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всем миром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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