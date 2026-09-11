Путин заявил, что не понимает, почему «Большую семерку» называют «большой»

Выступия на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, он также указал, что страны БРИКС обеспечили половину прироста мировой экономики, а «Большая семёрка» менее 20%.

«Почему она большая — не понимаю», - сказал глава российского государства, добавив, что на смену старым лидерам приходят новые локомотивы развития.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всем миром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».