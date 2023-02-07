Российские пивовары жалуются на недостаток хмеля
Ассоциация производителей пива через несколько месяцев собирается передать в Минсельхоз программу по выращиванию хмеля, сообщает «Прайм».
Отмечается, что доля отечественного хмеля составляет 2-3 процента на рынке. Глава ассоциации Вячеслав Мамонтов, что эффект от реализации программы будет достигнут только через 3-5 лет.
«Без поддержки государства вряд ли мы сможем, как бы ни пытались, сдвинуть эту проблему», - пояснил Мамонтов.
Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что водка в России остается самым популярным напитком, но ценовая политика государства делает ее дороже в пять раз, чем в Европе и США.
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