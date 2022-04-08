«Пиво без хмеля?» Производители пива заявили о «критической» зависимости отрасли от импорта

В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что крупнейшие российские производители пива с апреля поднимут цены на свою продукцию на 5-20%.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что подорожание пива в России не отпугнет его потребителей, к которым могут присоединиться женщины, предпочитающие зарубежное вино.

