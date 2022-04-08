«Пиво без хмеля?» Производители пива заявили о «критической» зависимости отрасли от импорта

В России следует ввести нулевые таможенные ставки на ввоз хмеля, без которого невозможно выпускать пиво, уверены в Ассоциации производителей пива.

Ассоциации производителей пива (АПП) попросила у государства о мерах поддержки в связи с большой зависимостью отрасли от импортируемого хмеля.

«Сейчас практически весь хмель, используемый для производства пива в России, - импортный, а это обязательный компонент, без которого невозможно выпускать пивоваренную продукцию. Учитывая критическое значение импортного хмеля для рынка России, в краткосрочной перспективе необходимо введение временных нулевых таможенных ставок на ввоз этого сырья. Это поддержало бы отрасль в тяжелый период», - говорится комментарии АПП для Telegram-канала «Радиоточка НСН».
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Его авторы отмечают, что производимого в России хмеля недостаточно для отечественного рынка.

«В долгосрочной перспективе необходимо активно развивать локальное производство хмеля, а для этого нужно обеспечить господдержку отечественного хмелеводства. Чтобы восстановить его до промышленных масштабов и обеспечить потребности отрасли, потребуется около 10 лет с учетом технологических требований по выращиванию культуры», - отмечают в АПП.

Двумя главными проблемами российского хмелеводства названы нехватка качественного посадочного материала и изношенность техники.

«Подобное оборудование дорогое, сложное в обслуживании и не универсальное, так как его невозможно использовать для выращивания других культур. Отечественная техника для хмелеводства начала появляться на рынке лишь в последние годы и в единичных экземплярах. Её производство необходимо развивать в рамках программ импортозамещения, и для этого также потребуется поддержка со стороны государства», - указывают в Ассоциации производителей пива.

При этом в АПП посетовали, что текущие программы по поддержке хмелеводства оказались недостаточно эффективны.

«Нужны более интенсивные меры поддержки для ускорения импортозамещения. Возможно - создание целевой программы развития хмелеводства», - предлагают производители пива.
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В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что крупнейшие российские производители пива с апреля поднимут цены на свою продукцию на 5-20%.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что подорожание пива в России не отпугнет его потребителей, к которым могут присоединиться женщины, предпочитающие зарубежное вино.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:БизнесИмпортозамещениеПиво
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