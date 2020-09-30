«Порнофильмы»: России не нужен Карабах, когда есть Хабаровск
Отвечая на вопрос НСН о роли России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, музыкант Владимир Котляров напомнил о протестах в российских регионах.
Карабахский конфликт набирает обороты как в дипломатическом, так и в военном аспектах. При этом территория противостояния является важным для России регионом, в том числе и по причине присутствия там российской военной базы. Некоторые политики считают, что именно Москва может разрешить конфликт между Арменией и Азербайджаном: авторитет РФ неоспорим для обеих стран.
Вокалист панк-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров в беседе с НСН со своей стороны призвал российские власти не вмешиваться в «чужие дела», а больше внимания уделить внутренним проблемам.
«Россия вообще не должна лезть в чужие дела, мне кажется. Это неправильно в любом случае. У нас слишком много своих внутренних проблем, чтобы сейчас участвовать в каких-то внешних конфликтных ситуациях в любом виде – будь то миротворческая миссия или занимать одну из сторон. Нам надо решать вопросы внутри страны, их очень много накопилось и, свидетельствуют тому протесты в Хабаровске, недавние протесты в Башкирии. Все эти конфликты носят локальный характер и являются сигналом к тому, что в регионах накопилось очень много противоречий между народом и властью», - высказал мнение Котляров.
Ранее в эфире НСН программный директор ММКФ Кирилл Разлогов объяснил отказ от армянского фильма о Карабахе.
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