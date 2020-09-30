«Порнофильмы»: России не нужен Карабах, когда есть Хабаровск

Карабахский конфликт набирает обороты как в дипломатическом, так и в военном аспектах. При этом территория противостояния является важным для России регионом, в том числе и по причине присутствия там российской военной базы. Некоторые политики считают, что именно Москва может разрешить конфликт между Арменией и Азербайджаном: авторитет РФ неоспорим для обеих стран.

Вокалист панк-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров в беседе с НСН со своей стороны призвал российские власти не вмешиваться в «чужие дела», а больше внимания уделить внутренним проблемам.